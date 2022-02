Helena Sacadura Cabral lembra operações ao coração

Helena Sacadura Cabral recordou, esta quinta-feira, as duas operações que fez ao coração no final de julho e no início de agosto.

A economista esteve à conversa com Cristina Ferreira no cenário improvisado do “Dia de Cristina”, da TVI. Durante a entrevista, a também escritora falou sobre as duas cirurgias a que foi sujeita por ter nascido com um sopro no coração.

“Achei que ia viver com o sopro toda a vida”, admitiu, referindo que acabou por ser operada porque sentiu falta de ar por várias vezes.

Dois dias depois da operação, Helena Sacadura Cabral já estava em casa. No entanto, a economista acreditava que estava ainda no hospital.

“A meio da noite, levantei-me para fazer xixi e cai no chão. Não me lembrei que não estava no hospital e pensei que ainda tinha a grade da cama para me segurar”, contou a escritora a Cristina Ferreira, lembrando que ficou “toda negra” de um lado.

