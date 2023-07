Helena Sacadura Cabral partilha fotografia ao lado do filho Paulo Portas

Helena Sacadura Cabral recorreu às redes sociais para partilhar uma rara fotografia ao lado do filho Paulo Portas e escreveu uma declaração de amor.

Helena Sacadura Cabral mostrou-se feliz ao lado do filho Paulo Portas e deixou uma declaração na legenda da publicação.

“Raramente mostro a minha família, apesar da imensa importância que tem para mim. Hoje abro uma exceção, para uma foto tirada no domingo com o meu filho Paulo, uma das pessoas que me acompanha, juntamente com o meu irmão, cunhada, sobrinhos e amigos, a percorrer com alegria, o resto da estrada da minha vida. Que sejam abençoados pelo tanto que me amam”, escreveu.

A escritora perdeu, em abril de 2012, o filho Miguel Portas, vítima de um cancro no pulmão. Em conversa com o Manuel Luís Goucha, Helena Sacadura Cabral chegou a abrir o coração sobre a perda: “As últimas palavras que ele me disse foram: ‘Mãe siga cá em baixo como se estivesse cá. Não entre pelos dramas, choros, não faça isso. Não é a sua maneira de ser. Tenho muita honra em que a mãe cumpra o que tem marcado como se eu cá estivesse’”.