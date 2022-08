Henrique Dias sobre concerto dos Jesus Quisto: ” Hoje fui ser feliz para dentro de uma mentira que ajudei a criar”

Henrique Dias, autor da série “Pôr do Sol”, na RTP1, recorreu ao seu perfil de Instagram para fazer uma reflexão sobre os concertos que os “Jesus Quisto”, banda da trama, deram esta segunda-feira, 22 de agosto.

A banda que nasceu na série de ficção da estação pública já conta com uma legião de fãs e saltou do pequeno ecrã para o palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa. Henrique Dias marcou presença no espetáculo e não conseguir ficar indiferente ao sucesso da banda.

“Há dias assim. Dias em que tudo conspira para nos fazer parar e aproveitar. Quem faz o que eu faço, raramente aproveita. Estamos demasiado ocupados a pensar, escrever e duvidar. Mas hoje, por minutos, consegui parar e aproveitar. A alegria de quase mil fãs, o entusiasmo dos atores, os sorrisos da equipa, tudo. Aproveitei tudo”, começou por referir.

“Há vinte e tal anos que invento mundos, mas raramente me deixo contagiar por eles. Hoje não. Hoje fui ser feliz para dentro de uma mentira que ajudei a criar. Hoje aproveitei. E depois, lembrei-me de como tudo isto nasceu, de como cresceu, da vida própria que ganhou, do trabalho que deu e da sorte que tenho. Hoje parei para aproveitar e foi um dia bom”, rematou.

Recorde-se que banda é formada pelos atores Cristóvão Campos, Madalena Almeida, André Pardal e agora Mafalda Marafusta. Na primeira temporada da série Diogo Amaral era o vocalista de “Jesus Quisto”.