Henrique Feist lembra bullying que sofreu com o irmão: “Éramos postos no caixote do lixo”

Henrique Feist lembrou o bullying de que foi alvo, em conjunto com o seu irmão, na escola quando eram crianças. “Não queiras saber o que isso era nos anos 80”, afirmou.

O cantor foi o convidado da emissão deste sábado à tarde do programa “Conta-me”, conduzido por Manuel Luís Goucha na TVI. Durante a conversa, o intérprete recordou a infância difícil como artista.

“Eu e o Nuno aparecíamos, com nove e dez anos, na televisão a cantar. Não queiras saber o que isso era nos anos 80”, começou por afirmar.

“Uma vez, ao meu irmão, chicotearam-no com arame farpado. A mim, prenderam-me no duche e desligaram-me a água fria e escaldei-me. Éramos postos no caixote do lixo, era tudo”, revelou, de forma emotiva.

Sobre o momento em que assumiu a homossexualidade aos pais, Henrique Feist revelou: “Disse-lhe ao pequeno-almoço. Estava o meu irmão também. A minha mãe só disse assim: ‘Só preciso de dois minutos.’ E levantou-se”.

Os pais de Henrique e Nuno Feist morreram vítima de cancro. A mãe do intérprete perdeu a vida em 1993, com cancro na mama. “Tenho [saudades] todos os dias. Custa sempre a perda de um pai. A minha foi muito cedo. Eu tinha 20 anos, mas desde os nove, que foi quando a minha mãe foi diagnosticada, que assistimos ao sofrimento dela”, recordou.

Já o progenitor morreu após ter sido diagnosticado com cancro da pele um mês depois da morte da sua mãe. “Não houve um método, teve de ser. Eu sou mais emotivo o que o Nuno. O Nuno amparou-me. Na parte emocional eu vergo, o Nuno não. Está lá”, adiantou Henrique Feist.