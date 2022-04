Herman José despede-se do cantor Matheus: “Era um tipo encantador”

Herman José despediu-se, esta quarta-feira, 23 de dezembro, do cantor Matheus, que morreu aos 57 anos anos depois de ter testado positivo à covid-19.

O humorista recordou o momento em que o intérprete visitou o “Cá Por Casa”, da RTP1, com o companheiro de palco, Lucas. No perfil de Instagram, o também apresentador deixou uma mensagem de despedida repleta de elogios.

“Edilson da Silva Rodrigues, o Matheus da dupla Lucas e Matheus, sucumbiu ao malfadado coronavirus aos 57 anos”, começou por escrever. “Era um tipo encantador, profissional e muito afável”, acrescentou.

“Há pouco mais de um ano estivemos juntos no meu ‘Cá Por Casa’. Fica um abraço para a família e a tristeza de ver partir mais um homem bom tão prematuramente”, lamentou Herman José.

A notícia da morte do cantor brasileiro foi confirmada pela sua família. O intérprete acabou por não resistir, esta terça-feira, 22 de dezembro, ao novo coronavirus após ter sido internado na clínica Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo, Brasil.