Herman José critica colegas: “Entram no estúdio e não cumprimentam a empregada de limpeza”

Herman José criticou, esta terça-feira, 1 de junho, o comportamento de alguns colegas “antipáticos e malcriados” que quando entram em estúdio não cumprimentam a empregada de limpeza.

O humorista, de 67 anos, revelou, numa entrevista com Manuel Luís Goucha na TVI, estar mais feliz com o tipo de pessoa que é hoje em dia do que antigamente.

“Acho que se deveriam patrocinar workshops para o amadurecimento artístico”, começou por admitir, em forma de brincadeira. “À medida que as pessoas vão perdendo a sua juventude, têm de compensar isso com coisas que lhe tragam felicidade”, acrescentou.

No entanto, o também apresentador do formato “Cá Por Casa” (RTP1) criticou alguns colegas de profissão.

“Não percebo as pessoas antipáticas, mal criadas, pessoas que não têm gentileza, colegas nossos que entram no estúdio e que não cumprimentam a empregada de limpeza”, concluiu, em conversa com o apresentador no programa “Goucha”.