Herman José junta família e amigos e partilha imagens do aniversário

Herman José celebrou mais um aniversário e juntou a família e os amigos à mesa. O “grande artista” partilhou as imagens com os seguidores.

O apresentador da RTP1 festejou 69 anos de vida e juntou à mesma mesa família e amigos como Maria Rueff, Joaquim Monchique ou Manuel Marques. A festa foi de arromba e, no final, o “grande artista” soprou as velas e ainda partilhou as imagens com os seguidores.

“A minha festa de anos foi mais do que só um jantar de aniversário”, começou por escrever nas redes sociais.

“Foi comemorar a companhia de uma mãe exemplar cheia de vida e lucidez, a alegria de estar rodeado por amigos incondicionais e o privilégio de poder brindar a cinquenta anos de uma carreira alimentada por um público militante, generoso e fiel, ademais com a benção de ser acarinhada por uma estação de televisão (dirigida por fãs) que me presenteia com a maior das dádivas: latitude criativa e preciosíssima liberdade”, acrescentou.

“Nunca tanto como hoje o lema ‘carpe diem’ me fez tanto sentido”, concluiu Herman José.