Herman José partilha memória de quando tinha 20 anos

Herman José partilhou uma memória dos tempos em que atuava no Parque Mayer, no início da carreira, com artistas bem conhecidos.

Dia de memórias. Herman José recebeu uma imagem com mais de 40 anos, dos tempos do Parque Mayer, que partilhou com os milhares de seguidores.

“Parque Mayer/teatro ABC 1977. Cá estou emoldurado entre os saudosos #vascorafael e #nataliadesousa, na companhia compincha do Júlio César (a dias de completar o seu 30.° aniversário)”, começou por lembrar nas redes sociais.

“Ensaiava-se a revista ‘Ó Da Guarda’. Muita felicidade, muitos projetos, nenhumas preocupações e a certeza absoluta da nossa imortalidade – abençoada síndrome que afeta cidadãos com gloriosos vinte e poucos anos”, concluiu Herman José.