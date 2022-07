Herman José recorda casamento dos pais na Catedral de Sevilha

Herman José recordou, este domingo, 17 de julho, o casamento dos pais, Herman Luís e Maria Odette, na Catedral de Sevilha, em Espanha.

O apresentador, de 68 anos, partilhou com os seguidores, no perfil de Instagram, uma fotografia dos pais no dia do matrimónio, que aconteceu dois anos antes do seu nascimento.

“Os meus pais, Herman Luís e Maria Odette, casaram-se na Catedral de Sevilha num sábado, dia 7 de julho de 1951”, escreveu o também humorista na legenda da imagem do casamento.

“Precisamente dois anos depois (planeamento germânico) resolveram fabricar-me no Hotel Danieli, em Veneza, e dia 19 de março de 1954, pelas 21h00, nasci na maternidade Abraão Bensaúde, em Lisboa”, lembrou.