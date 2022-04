Herman José recorda Rosa Lobato Faria: “Muita saudade”

Herman José não esquece a atriz e escritora Rosa Lobato Faria e, no dia em esta que celebraria 90 anos, decidiu homenageá-la.

Repleto de nostalgia, o humorista partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo com algumas imagens da artista e escreveu algumas palavras.

“A querida Rosa Lobato Faria comemoraria 90 anos. Muita saudade da amizade, do talento, do sentido de humor e do companheirismo”, confessou.

Na caixa de comentários nomes como Nilton, Alexandra Lencastre e Cuca Roseta reagiram à publicação de Herman José, manifestando também a saudade que sentem da atriz e escritora.

Recorde-se que Rosa Lobato Faria morreu em fevereiro de 2010 na sequência de uma anemia grave.