Herman José vai estar no Festival da Canção da RTP1, anunciou este sábado a estação do Estado nas redes sociais.

Um reforço de peso no concurso musical: Herman José vai estar no Festival da Canção da RTP1, informou a estação pública nas redes sociais neste fim de semana.

Recorde-se que a competição chega aos 60 anos de vida nesta edição, com 20 canções a concurso. As meias finais realizam se a 24 de fevereiro e 2 de março e a grande final acontece no dia 9 de março.

Tudo para ver nos estúdios da RTP, em Lisboa, que desde a pandemia não voltou a sair de portas para outros espaços no país. Filomena Cautela e Vasco Palmeirim repetem a apresentação da grande final, assim como Inês Lopes Gonçalves volta a estar nos bastidores, na chamada “green room”.