Hernâni Carvalho ausente d’”O Programa da Cristina” devido a cirurgia

Hernâni Carvalho está ausente d’”O Programa da Cristina” há três semanas por estar a recuperar de uma cirurgia que fez. A informação foi revelada por Cristina Ferreira.

A apresentadora aproveitou a transmissão desta quinta-feira do formato das manhãs da SIC para esclarecer o porquê de um dos seus comentadores não aparecer no pequeno ecrã há algum tempo.

“As pessoas têm perguntado muito pelo Hernâni, que não aparece há quase três semanas. Dizer que está tudo bem, o Hernâni foi só sujeito a uma pequena cirurgia e por isso mesmo, a partir da próxima segunda-feira está de volta”, referiu.

“Ele próprio irá manifestar-se nas redes sociais sobre o assunto mas enquanto eu não tive autorização para o fazer não o pude fazer. Foi uma pequenina cirurgia que correu bem e por isso mesmo o Hernâni estará de volta”, rematou.

O comentador da crónica criminal do programa recorreu (mesmo) ao Facebook para descansar os seguidores. “Já passou o pior, dizem-me. Estou a recuperar no encantador Vale do Sousa e depois é recomeçar”, explicou.

