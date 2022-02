Hilary Duff e Matthew Koma casam-se em cerimónia secreta

A novidade foi confirmada por uma fonte à revista -“People” porém, o casal ainda não reagiu. “O casamento teve lugar na casa dela. Foi uma cerimónia pequena e discreta, apenas com família e amigos próximos”, afirmou a pessoa.

Hilary Duff e Matthew Koma trocaram alianças numa cerimónia privada, na residência da atriz, no sábado.

De acordo com a mesma, a cerimónia começou ao pôr-do-sol e Hilary trocou alianças com Matthew dentro da própria casa. “Quando terminou, os convidados aplaudiram. A receção decorreu numa tenda branca no jardim”, acrescentou.