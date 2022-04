Hino de apoio à Seleção: a coreografia de Carolina Carvalho e David Carreira

Carolina Carvalho e David Carreira partilharam neste fim de semana com os seguidores a coreografia divertida do hino oficial de apoio à Seleção no Euro 2020.

Portugal estreia-se esta terça-feira no Euro 2020, frente à Hungria e, além do hino cantado por David Carreira, “Vamos com Tudo”, a equipa de Cristiano Ronaldo e companhia já se pode entreter com a coreografia da música, que o artista e a namorada, Carolina Carvalho, gravaram no Tik Tok e disponibilizaram no perfil de Instagram da atriz de “A Serra”. Um autêntico couple challenge.

Com um “look” informal, David, de “t-shirt” preta e calças brancas e Carolina, de fato de banho, captaram a atenção de milhares de seguidores, entre eles muitas figuras públicas, como Sara Matos – “vou fazer!” – ou Sofia Alves: “Que lindos os dois, amo!”.