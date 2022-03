Internada no hospital, Alexandra Lencastre agradece o apoio

Alexandra Lencastre, que está internada num hospital após ter testado positivo à covid-19, fez questão de agradecer o apoio dos fãs e o trabalho dos profissionais de saúde.

Depois de ter sido hospitalizada devido ao novo coronavírus, a atriz agradeceu, através no perfil no Instagram, as mensagens de carinho que recebeu dos seguidores e o trabalho dos médicos, enfermeiros e auxiliares.

“Obrigada a todos pelo carinho e pelo cuidado. Obrigada à equipa do Dr. Luís Barreto Campos que me tem tratado tão bem. Obrigado a todos os profissionais de saúde que, todos os dias, têm lutado contra o desconhecido. Protejam-se”, escreveu.

A atriz, que integra o elenco de “Amor Amor” (SIC), contraiu a covid-19 e acabou por ser hospitalizada. Num comunicado enviado às redações, ficou a saber-se que, no início da semana passada, a atriz tinha ficado infetada e estava “em recuperação em regime hospitalar”.

“Serão dadas informações sempre que se justificar. Agradecemos o respeito que a situação nos merece”, pode ler-se ainda na nota.