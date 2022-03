Após sair do hospital, Luciana Abreu mostra recepção das filhas

Luciana Abreu mostrou a surpresa preparada pela filhas quando chegou a casa depois de ter estado internada no Hospital de Portalegre, durante o fim de semana.

A cantora chegou a casa e tinha as quatro filhas à sua espera com pipocas preparadas. Rendida ao gesto das meninas, a intérprete partilhou o momento ternurento no perfil de Instagram.

“Estavam todas à minha espera, a comerem as pipocas que fizeram para a mamã doentinha”, escreveu a também apresentadora da SIC no InstaStories.

Luciana Abreu aproveitou para agradecer aos internautas pelas mensagens de apoio que recebeu enquanto estava na unidade hospitalar. “Somos uma família. Obrigada a todos”, afirmou.

A atriz é mãe das gémeas, Amoor e Valentine, que nasceram durante a relação terminada com Daniel Souza, e de Lyonce e Lyannii, fruto do antigo relacionamento com Yannick Djaló.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho da intérprete na novela “Amor, Amor” e no programa “Domingão”.