Hugo Mendes recorda a morte do irmão

Hugo Mendes, comentador do programa “Passadeira Vermelha”, na SIC, esteve à conversa com Júlia Pinheiro e recordou um dos momentos mais difíceis da sua vida.

Tudo aconteceu durante o vespertino “Júlia”, no canal três, em que o comunicador lembrou a morte do seu irmão, vítima de um ataque cardíaco, aos 17 anos.

“Mais do que um irmão, acho que o Nuno era o meu super-herói. Cresci com aquela perspetiva de que ele era um exemplo para mim em tudo. Ele era muito bonito, alto, era modelo, era árbitro de futebol…”, começou por recordar.

Com a época natalícia a aproximar-se Hugo Mendes referiu: “E durante muitos anos não vivia o Natal com a mesma intensidade. Hoje em dia, eu e a minha mãe já voltamos a encontrar um sorriso também no Natal”.

O comentador contou ainda que o irmão “morreu vítima de um ataque cardíaco fulminante num jogo de futebol. Estava a apitar a final da taça do Algarve”. Contudo, tinha feito exames e “nada fazia prever aquilo que aconteceu no dia 1 de maio”.