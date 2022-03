Hugo Sequeira revoltado com conversa entre “duas velhotas”

Hugo Sequeira ficou revoltado com uma conversa “elegante” entre duas velhotas que presenciou enquanto estava à janela de sua casa a beber descansado uma caneca de chá.

O ator não resistiu em partilhar no perfil de Facebook uma atitude que considerou infernal por parte de duas senhoras que afirmavam que os “monhés e chinocas” são a principal fonte do expansão do coronavírus.

“Quero é ver como que vai ser é se com essa cambada de monhés e chinocas que temos por aqui desata tudo a aparecer infetado com o conavírus! Que só trazem é m**** essa gente para cá”, contou o intérprete, descrevendo a conversa que ouviu.

Sobre este diálogo, Hugo Sequeira adiantou ainda que aconteceu entre as duas “piores velhotas” que vivem na sua praceta. “Eu à janela a beber chá, enquanto também refilavam com os ‘porcos’ dos gajos que apanham o lixo por deixarem os caixotes todos nas portas erradas. Portugal, um país de ‘brandos costumes’, de gente educada, instruída e principalmente nada racista. Em 2020”, rematou, em tom de ironia.