Hugo Soares, humorista português, excluído do Instagram após piada sobre boneca com trissomia XXI

O humorista português Hugo Soares perdeu a conta de Instagram, onde acumulava 18 mil seguidores, após piada sobre boneca com trissomia XXI.

Doze famílias do Paraná, no Brasil, denunciaram na Defensoria Pública do Paraná um vídeo onde o humorista português Hugo Soares fazia uma piada com a nova boneca com trissomia XXI.

“Fiz uma piada, mas as pessoas entenderam que era um comentário”, disse à agência Lusa.

Dois dias após o espetáculo, que aconteceu no dia 28 de abril, num bar do Porto, Hugo Soares publicou o excerto da apresentação onde se referiu à nova boneca da “Barbie”, no qual disse que não se tratava de uma ideia original, pois “os chineses já vendem bonecas com defeito”.

Após receber milhares comentários de revolta de pessoas ligadas à causa da trissomia XXI, e perante a queixa apresentada no Brasil, a Meta, empresa proprietária de várias redes sociais, entre as quais o Instagram, fechou a conta do comediante, uma vez que esta era um “incentivo ao ódio discriminatório”.

“Tudo o que faço em comédia, tudo o que faço em palco e nas redes sociais são piadas, faço para fazer rir, porque é o meu trabalho. Não pode ser entendido como ofensivo ou discriminatório, porque não é esse o meu objetivo”, esclareceu Hugo Soares à Lusa.

O vídeo continua disponível no Tik Tok e Facebook, mas foi retirado do Youtube. Relativamente ao Instagram, o humorista perdeu uma conta com cerca de 18 mil seguidores.

A Associação Pais21 – Down Portugal está a usar “os mecanismos legais para responder condignamente” ao comediante.

Apesar da polémica, Hugo Soares não pede desculpas, pois alega que estava a fazer o seu trabalho.