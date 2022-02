Hugo Sousa estreia-se como ator em “Festa é Festa”

O humorista Hugo Sousa revelou que se irá estrear no ecrã como ator e integrar o elenco da nova temporada de “Festa é Festa”, da TVI.

Prestes a iniciar as gravações do projeto que marca a estreia na ficção nacional, o humorista contou nas redes sociais que irá integrar o elenco da segunda temporada do projeto da estação privada.

Hugo Sousa dará vida à personagem Luís Alves, um vendedor da Lusiaves que se muda para a Aldeia da Bela Vida e quer participar na Festa da Aldeia, segundo o “Selfie”.

“Queriam alguém da área da comédia e que gostasse de comida: o meu perfil, portanto”, afirmou à mesma publicação.

Nas redes sociais, Hugo Sousa também já partilhou várias fotografias nos bastidores do projeto da estação privada.