Hulk, ex-jogador do FC Porto, vai ser pai pela quinta vez

Nas redes sociais, Hulk, ex-futebolista do FC Porto, anunciou que a companheira está grávida novamente.

Hulk tem quatro filhos. Contudo, o número vai aumentar. O futebolista brasileiro vai ser pai pela quinta vez ao lado da companheira, Camila Ângelo, sendo assim o segundo filho do casal.

“Passando para agradecer pelas inúmeras mensagens que tenho vindo a receber sobre a questão da gravidez da minha esposa. Mais um filho, mais uma bênção, que Deus me presenteou”, começou por dizer nas redes sociais.

“Não era novidade para os meus familiares e para as pessoas mais próximas. Os meus filhos, até então, não sabiam e eu tinha combinado com a minha esposa contar-lhes quando fossem passar férias comigo. Contei a novidade, eles ficaram muito felizes”, disse.

De relembrar que o antigo atleta do FC Porto é pai de Ian, Thiago e Alice, fruto do casamento terminado com Iran Ângelo. Da relação atual com Camila Ângelo, Hulk é já pai de Zaya.