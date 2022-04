Iara Rodrigues, nutricionista de Cristina Ferreira, foi internada no hospital

Iara Rodrigues, nutricionista de nomes como Cristina Ferreira, foi internada um hospital com dores que diz serem “indescritíveis”.

A profissional de saúde revelou que a situação complicou-se e teve de ser internada numa unidade de saúde. A nutricionista referiu que tem muitas dores devido a um abcesso intestinal.

“Tudo se complicou e estou internada. Tenho um abcesso intestinal que está a dar cabo de mim. As dores são indescritíveis, mas estou confiante de que agora vai melhorar. Obrigada pela preocupação”, escreveu, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Mais tarde, a nutricionista gravou alguns vídeos em que explica o porquê de isto acontecer agora. “Isto tem anos, não é de agora, eu é que não vos falo da minha doença porque acho que não é relevante para vocês saber que eu tenho em doença do foro intestinal”.

“Esta minha doença inflamatória tem muitos anos, possivelmente mais do que 15 e, desde que descobri e passei por muitos médicos, percebi que a alimentação e a toma de alguns suplementos probióticos me ajudaram muito a controlar isto, mas há um fator que que não controlo tanto como gostaria que é o fator stress”, afirmou.

“Sempre que estou um bocadinho mais ansiosa ou nervosa influencia o meu estado de saúde e desta vez estiquei um bocadinho a corda e não soube escutar atempadamente os sinais e esta foi a consequência”, explicou.