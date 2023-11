Idevor Mendonça recebe presente para o bebé de Cristina Ferreira

Nesta sexta-feira, Idevor Mendonça esteve no “Dois às 10”, no qual falou sobre o filho. Cristina Ferreira surpreendeu o apresentador com presente para o bebé.

Idevor Mendonça esteve, esta sexta-feira, 10 de novembro, à conversa com Cristina Ferreira no programa matutino da TVI “Dois às 10”. O apresentador, que se prepara para ser pai pela primeira vez, esteve no formato e revelou alguns pormenores, entre eles o nome escolhido para o filho.

“Foi uma escolha entre os dois. Ela também achava que fazia sentido dar continuidade a esta tradição”, explicou Idevor Mendonça. Assim sendo, tal como o bisavô, avô, pai e o próprio Idevor, o filho – fruto da relação com Joana Marnoto e com quem se casou em maio deste ano – vai manter o mesmo nome próprio.

Ainda no programa, o apresentador acabou por ser surpreendido por Cristina Ferreira que lhe ofereceu um presente para o bebé. A apresentadora entregou-lhe um body com a estampa do programa “Dois às 10” na parte da frente e “Bebé TVI” na parte de trás.