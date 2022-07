Igor Regalla confirma fim do namoro com Carolina Deslandes

Igor Regalla confirmou o fim da relação amorosa com a cantora Carolina Deslandes, assegurando que os dois mantêm-se amigos.

Depois de vários seguidores terem questionado a ausência de publicações em conjunto nas redes sociais, o ator, que integra o elenco de “Pôr do Sol” (RTP1), confirmou que o namoro chegou ao fim.

“Nós somos amicíssimos e nunca deixámos de o ser. […] Não falhou nada, mas não vou adiantar muito sobre esse assunto, porque escolhemos não falar sobre isso”, contou, esta sexta-feira, à revista “TV7 Dias”, nos Emmy Awards.

O intérprete e a cantora assumiram publicamente o namoro que, entretanto chegou ao fim, no Dia dos Namorados. “Esta miúda faz-me acreditar que o sol é um presente e que a aurora traz principalmente para mim”, afirmou Igor Regalla, na altura.

Anteriormente, a cantora manteve um relacionamento com o artista JêPê. Lembre-se que Carolina Deslandes é mãe Santiago, Benjamim e Guilherme, fruto do casamento terminado com Diogo Clemente.