Igor Regalla e o fim de “Papel Principal”: “O espetáculo tem de continuar”

Um ano marcante para Igor Regalla. O ator faz agora o balanço de 2023, com a notícia de que a novela na qual ainda participa, “Papel Principal”, não vai continuar.

“Demorei a publicar porque me faltam sempre as palavras… por razões óbvias, este foi e até ver será o projeto mais marcante da minha vida. Ensinou-me da forma mais dura que ‘the show must go on’ (o espetáculo tem de continuar)”, começou por referir.

“‘Sem um pé’ e, praticamente, assim que o recuperei, perdi o meu pai de um momento para o outro. Não dá para falar deste projeto sem tocar neste assunto. De um momento para o outro, sentimos que somos atropelados e ‘boa sorte para nos levantarmos’. Sentimo-nos destruídos, mas o mundo segue… se houve coisa que os meus pais me incutiram foi toda esta questão em volta do trabalho. De o fazermos de forma ímpar, fosse no que fosse. O meu pai sempre nos passou que o trabalho dignifica. Foi a melhor lição que sei que tanto eu como os meus irmãos aprendemos na perfeição”.

“Podem acusar-nos de algumas coisas. Não de virar a cara ao trabalho. No dia a seguir a deparar-me com o meu pai falecido na casa de banho de nossa casa, fui trabalhar. Porque sei que seria o que ele ia querer. Um dia depois de o enterrarmos, aqui em Bissau, soube que a nossa novela ia acabar mais cedo. Sim, quando é para dar m… vem sempre tudo junto… Custou-me porque o ‘Diego’ passou a ser o meu ‘coito’”, acrescentou.

“Foi um dos principais motores que me manteve à tona durante todo este processo. Esta personagem não foi especial só por isto. Foi especial porque desde o início estava muito assustado. Podemos fazer brilharetes toda uma carreira. Uma personagem ao lado pode fazer com que as pessoas em casa, ou na plateia, achem que não somos bons atores. Vivo um pouco nesse pânico embora compreenda que é uma situação que pode acontecer e a culpa não tem que ser, necessariamente, do ator. Ainda assim… failure is not an option (falhar não é opção). Não num todo”, disse Igor Regalla.

“Por outro lado, posso garantir-vos que nunca me senti tão acarinhado por uma personagem como por este ‘Diego’. Obrigado pai, mãe, Rita e em parte o Renato Godinho que incutiram em mim esta força que eu nem sei onde fui buscar para dar a volta a tudo isto. Dei porque tive os melhores colegas que podia ter tido. Em frente e atrás das câmaras. Obrigado a toda a gente que me ajudou a dar vida a este ‘Diego’ e a quem vê e insiste em deixar feedbacks! Têm sido incríveis”, rematou o ator.