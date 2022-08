Igor Regalla faz elogio sentido a José Raposo

Igor Regalla fez um elogio sentido ao colega de profissão José Raposo, o que motivou aplausos de outros atores.

Dia de elogio. Igor Regalla que, nesta semana, os telespetadores puderam acompanhar na série da RTP1 “Pôr do Sol”, destacou o caráter do colega de profissão José Raposo.

“O José Raposo é capaz de ser o mais fascinante ser com quem me cruzei. E toda a gente que teve a oportunidade de se cruzar com ele percebe o que estou a querer dizer”, começou por referir.

“É o terceiro projeto que faço com ele e não para de me deixar perplexo pela calma e a tranquilidade com que vive esta profissão. Odeia que lhe interrompam abraços porque tem que se ir vestir e eu percebo-o”.

“Pergunta de cena em cena se já é ‘Almoço’ porque o comer não é só encher a barriga… É partilhar histórias da vida e ser cúmplice, tenha conhecido as pessoas na hora ou há uns anos”.

E Igor Regalla acrescenta. “Depois abre a boca no ‘Ação’ e faz magia. Sempre. É inseguro, como todos os artistas que conheço, mas é de uma segurança e de uma genialidade quando se está a filmar que resulta no que sentimos sempre que o vemos fazer aquilo a que se propõe. É fascinante”.

“E arrisco-me a dizer que só é fascinante porque é uma pessoa do caraças! Gosto muito de ti querido Zé!”, concluiu o ator.

Vera Kolodzig e Mariana Monteiro foram algumas das atrizes que aplaudiram o elogio de Igor Regalla a José Raposo.