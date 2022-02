Igor Regalla e o namoro com Carolina Deslandes: “Nunca me senti tão feliz”

Igor Regalla declarou-se, esta quarta-feira, 16 de fevereiro, à nova namorada, Carolina Deslandes, assumindo que nunca esteve tão feliz como nesta fase.

Após terem assumido o novo relacionamento amoroso nas redes sociais, o ator admitiu, no perfil de Instagram, que está tão feliz que as pessoas com quem se cruzou dizem que parece mais “leve”.

“Quase toda a gente que se cruzou comigo desde há um mês para cá diz que estou mais leve. Com ar mais feliz. Tenho que concordar. Arrisco-me a dizer que nunca me senti tão feliz na minha vida”, afirmou.

O artista agradeceu a onda de apoio que se gerou nas redes sociais: “Não vou esfregar-vos isto na cara porque tudo o que é demasiado enjoa. Mas no fundo é isso. Estou feliz! Muito! E a onda de amor que se gerou nos nossos Instagram também é das coisas mais bonitas que testemunhei em muito tempo! Muito obrigado a todos!”

O casal anunciou o novo namoro no Dia dos Namorados. Carolina Deslandes publicou uma fotografia dos dois no perfil da rede social, com a legenda: “É dia de São Valentim”. Por sua vez, Igor Regalla para assinalar o dia confessou: “Esta miúda faz-me acreditar que o sol é um presente e que a aurora traz principalmente para mim”.

Antes do namoro com Igor Regalla, a cantora manteve uma relação amorosa com JêPê. A artista é mãe de Santiago, Guilherme e Benjamim, frutos do antigo relacionamento com Diogo Clemente.