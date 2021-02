Iker Casillas e Sara Carbonero desfrutam de férias no Algarve

O casal está de férias no Algarve com a família e alguns amigos e já partilhou as primeiras fotografias e nas respetivas redes sociais.

O futebolista e a jornalista fizeram uma pausa para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias no sul de Portugal, como Sara Carbonero revelou na conta de Instagram.

“Sereias”, escreveu a mulher Iker Casillas na legenda de uma fotografia em que surge a divertir-se na piscina do hotel com amigas, Ana Carolina Teixeira e Filipa Cardoso.

De recordar que Sara Carbonero e Iker Casillas têm dois filhos em comum, Martín, de seis anos, e Lucas, de três.

