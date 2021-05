Iker Casillas nega recaída quanto ao enfarte e revela que teve “um simples ataque de alergia”

Após ter-se deslocado ao Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, Iker Casillas negou as especulações de uma recaída quanto ao enfarte e revelou que teve “um simples ataque de alergia”.

O ex-guarda redes do F.C. Porto emitiu um comunicado nas redes sociais em que esclareceu a hospitalização, desmentindo que tenha tido uma recaída em relação ao enfarte que sofreu há dois anos, e anunciou que irá avançar com medidas legais contra as “histórias” que a imprensa tem inventado.

“Estou cansado de ver diferentes pessoas que inventam histórias sobre mim, por isso decidi que os meus advogados vão iniciar as ações correspondentes dirigidas a quem divulga informações totalmente falsas”, pode ler-se.

“Várias revistas divulgaram notícias sobre o meu estado de saúde, deixando claro que sofri uma recaída da doença que superei, quando se tratou de um simples ataque de alergia”, explicou ainda.

Sobre as suposições acerca de Iker Casillas e a ex-mulher, Sara Carbonero, destaca que se separou “amigavelmente” e que havia pedido respeito pela família, incluindo os filhos, algo que “não está a acontecer”.