Imagem de Cuca Roseta com três “braços” fica viral

É a imagem do momento nas redes sociais: a fadista mostrou-se ao volante, mas os três “braços” estão a intrigar os seguidores.

Já se sabia que Cuca Roseta era capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo e a fadista provou-o ao cantar em espetáculos e brilhar no “Dança Com as Estrelas”, da TVI. O que intriga neste momento os seguidores é a artista conseguir fazer três coisas em simultâneo.

Numa imagem no Instagram a artista está dentro do carro e segura o volante com a mão esquerda, pelo espelho em cima percebe-se que pinta os lábios… mas ainda fala ao telemóvel com a mão na orelha direita?

A imagem tem dado que falar e os seguidores dividem-se entre uma montagem que correu mal e a presença de uma terceira pessoa no banco de trás.

E o(a) leitor(a) o que acha?