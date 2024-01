Imprensa brasileira aponta romance entre Luísa Sonza e médico português

Depois de alegadamente traída por Chico Veiga, Luísa Sonza estará num romance com um jovem médico português.

Luísa Sonza já seguiu em frente. Após expor, em direto na televisão, a alegada traição por parte do então namorado Chico Veiga, a cantora já parece ter um novo romance.

Segundo o portal “Leo Dias”, a artista estará a “conhecer melhor” um jovem médico português, cirurgião plástico, que mora atualmente em Munique, na Alemanha.

No início de dezembro, Luís Ribeirinho viajou para o Brasil com os amigos para umas férias e acabou por conhecer Luísa Sonza num concerto, no Rio de Janeiro. Assim terá começado a relação de ambos.

Depois de passar o Natal em Portugal, o jovem viajou novamente para o Brasil e aterrou em Fortaleza, local no qual estava a cantora.