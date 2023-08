“Indescritíveis”: foram assim os dias de Fátima Lopes com o Papa

Fátima Lopes acompanhou todos os momentos da Jornada Mundial da Juventude e transmitiu-os aos telespetadores. Terminado o evento, a apresentadora resumiu a emoção.

Fátima Lopes esteve, de perto, a acompanhar e a transmitir para casa dos telespetadores todos os momentos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que teve Lisboa como palco principal. Desde a visita do Papa Francisco a Fátima, como a Via Sacra e a Missa do Envio, a apresentadora da SIC esteve em todos os acontecimentos.

Terminada a JMJ, Fátima Lopes, nas redes sociais, fez um resumo sobre os últimos dias que passou a cargo do maior evento da juventude católica e a emoção que sentiu.

“Indescritíveis estes dias da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023”, começou por escrever, caracterizando a sua experiência.

“Foi a experiência profissional mais impactante que já tive. Como católica, senti uma imensa gratidão pela minha fé e pela comunhão com todos os que viveram este encontro de paz, amizade e amor. A alegria genuína fez deste encontro um novo começo onde deixamos de lado o medo e nos tornamos empreendedores do sonho de sermos todos um só”, concluiu.

A apresentadora acompanhou a JMJ para a SIC, como já tinha contado mais cedo à N-TV. “É um desafio muito especial e um evento muito especial, mesmo para quem não é católico. O que é importante perceber é que a Jornada tem um propósito muito bonito. Tenhamos Fé, ou não, o que fizermos vai marcar o mundo”, referiu.