Inês Aires Pereira agradece o carinho que recebeu após o nascimento do filho Joaquim

Inês Aires Pereira recorreu às redes sociais para agradecer todas as mensagens e carinho que tem recebido depois do nascimento do filho mais novo, Joaquim.

A atriz gravou alguns vídeos, que publicou no InstaStories, ferramenta do Instagram, em que se dirige aos fãs, agradecendo todo o afeto recebido nestes dias.

“Passei aqui para vos mandar um grande beijinho. Estou cheia de mensagens com amor”, começou por partilhar.

“Ainda não consegui ler tudo, nem vou conseguir responder a tudo, mas queria que soubessem que estou a lê-las e a receber todo o amor, todos os beijinhos, os parabéns, e todos os ‘bem-vindo Joaquim’”, disse.

“Estamos bem, estou muito feliz”, acrescentou. “Estou muito bem-disposta, não estou com aquele desequilíbrio das hormonas. Estou a estranhar. Estou um bocado inchada”, afirmou a artista.

Recorde-se que Inês Aires Pereira e David Ferreira da Silva deram as boas-vindas a Joaquim esta sexta-feira, 18 de março. Recorde-se que o casal tem ainda uma filha mais velha, Alice.