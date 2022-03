Inês Aires Pereira: “É bom que sejam as últimas fotografias grávida”

Inês Aires Pereira desabafou, esta terça-feira, 15 de março, sobre a segunda gravidez. A atriz espera que, nesta altura, sejam as últimas fotografias em que aparece com “barriguinha”.

A intérprete reuniu-se com Inês Castel-Branco, Maya Booth e Sara Prata. Durante o convívio com as colegas de elenco da novela “Para Sempre” (TVI), a artista foi fotografada por Sara Prata.

No perfil de Instagram, a profissional da estação privada partilhou o resultado final. “É bom que sejam as últimas fotos grávida porque já está a ficar duro!” começou por desabafar Inês Aires Pereira.

“Estou a escrever isto já com a certeza que daqui a um mês estou a morrer de saudades e a dizer: ‘para quê a pressa?’ Beijos para as ‘mamacitas’!” completou.

A amiga e autora da fotografia, Sara Prata, comentou, prontamente: “Maravilhosa! Até já, Joaquim querido”.

Na reta final da gravidez, a artista testou positivo à Covid-19. “Estava a começar a achar que tinha super poderes! Estou a receber muitas mensagens por estar prenha. Tenho tosse, ranho, dores de cabeça, mas não tenho febre”, contou, em fevereiro.

Inês Aires Pereira prepara-se para ser mãe de um menino, que se chamará Joaquim. Recorde-se que a atriz já é mãe de Alice, de dois anos, também fruto da relação que mantém com David Ferreira da Silva.