Inês Aires Pereira desabafa sobre dificuldades da segunda gravidez

Inês Aires Pereira escolheu o Dia da Grávida para partilhar com os seus seguidores as dificuldades que têm enfrentado na segunda gravidez.

“É mesmo verdade quando dizem que as gravidezes são todas diferentes. A gravidez da Alice foi perfeita”, começou por escrever.

“E esta? Nausefes todos os dias e continuo com enjoos, pele de m****, disposição de m**** e este descolamento que não cola que faz com que viva com medo e que trema cada vez que vou à casa de banho (de 5 em 5 minutos) e olho para o papel a rezar para não ver vermelho (sempre de cueca clara né migas?). Entendo mesmo que não seja um estado de graça para muitas mulheres”, acrescentou.

No entanto, a atriz não pode deixar de referir que apesar do medo, o amor que sente é enorme. “Mas no meio de tanto medo há também uma coisa diferente: o amor! Com a Alice não foi assim. Não foi tão imediato! Talvez por não fazer a mínima ideia do que era o amor de mãe. O que eu sinto hoje por este bichinho é um amor tão gigante, um amor que não sabia que era possível sentir mesmo antes de o ter nos braços!”, afiançou.

A artista revelou ainda que mantém um mantra que a ajuda a ultrapassar os momentos mais difíceis. “O medo é o maior inimigo do amor!”, revelou.

A atriz é mãe de Alice, de um ano, fruto da relação com David Ferreira da Silva. O casal espera agora o segundo filho.