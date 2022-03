Inês Aires Pereira desabafa sobre recuperação de cesariana: “Está a parecer-me mais dolorosa”

Inês Aires Pereira foi mãe de Joaquim na passada sexta-feira, 18 de março, e já se encontra em casa a recuperar da cesariana.

A viver a segunda experiência na maternidade, nem tudo sido fácil e a atriz, de 32 anos, desabafou, no perfil de Instagram, com os seus seguidores sobre as dificuldades do pós-parto.

“Ai filhos… vocês sabem que não vos escondo nada e a recuperação de uma cesariana não é fácil. Nunca tive parto normal por isso não tenho termo de comparação. Só tenho a certeza que cesariana não é fácil e a segunda está a parecer-me mais dolorosa”, começou por dizer.

“Quando estamos com a droga na veia estamos bem e parece fácil, agora quando nos tiram a droga: ai Mãe! Bate tudo ao mesmo tempo! […] Fazer a pega direita do bebé à mama (que dá suores de stress), as dores das contrações do útero enquanto ele mama (segunda cesariana parecem dores de parto outra vez), as dores na cicatriz e as dores da barriga que só enche e não esvazia”, desabafou.

“Dou por mim a pensar que há muitos anos atrás as mulheres pariam muitos filhos e sem apoio. Era assim um segredo do pós-parto! Elas passavam por isto e a maior parte dos homens nem tinham noção. Sinto que tenho muita sorte: primeiro por ter um homem que não me larga um segundo e faz tudo para amenizar esta tempestade e segundo por existir apoio às puérperas fora da maternidade”, referiu ainda.

“Mesmo sendo uma segunda gravidez, o bebé não é o mesmo, então vêm outras dificuldades e estamos sempre a aprender. Se puderem preparem o parto mas não se esqueçam do pós-parto que é tão ou mais importante. Isto não é um sprint, é uma maratona e se tivermos apoio é inquestionavelmente mais fácil! Vão por mim”, rematou.

Recorde-se que a atriz e o companheiro, David Ferreira da Silva, são ainda pais da filha mais velha, Alice. Inês Aires Pereira partilhou, recentemente, o momento em que a primogénita conheceu Joaquim.