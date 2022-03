Inês Aires Pereira diverte-se a dançar com a filha

A atriz desfrutou da manhã desta quarta-feira para se divertir com a filha. Nas redes sociais, a intérprete surgiu a dançar com a bebé.

Desde o nascimento de Alice, há um ano, Inês Aires Pereira tem partilhado vários momentos da experiência na maternidade e, esta quarta-feira, partilhou no Instagram um vídeo no qual surge a dançar com a filha ao som de “Combatchy”, de Anitta, Lexa, Luisa Sonza e MC Rebecca. No entanto, a diversão foi interrompida pelo pai.

“Se não fosse o teletrabalho do papá, isto hoje descambava”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Alice nasceu do relacionamento entre Inês Aires Pereira e David Ferreira da Silva.