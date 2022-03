Inês Aires Pereira e a forma física no pós-parto: “Ainda está cá tudo”

Cerca de nove meses depois do nascimento da primeira filha, Alice, a atriz revelou que ainda não recuperou a forma física que apresentava.

Inês Aires Pereira abordou nas redes sociais as mudanças no corpo no pós-parto e afirmou que está a ser díficil praticar exercício físico e fazer dieta nesta fase.

“Passado nove meses – dizem que o corpo da mulher demora nove meses a voltar ao normal – ainda está cá tudo, menos o bebé. Não está fácil fazer desporto, não está fácil fazer dieta e não está fácil estar sempre em apneia com a barriga para dentro”, revelou a artista na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram em que mostra a forma física “real” e “plena”.

“Isto pode ser uma cena fixe, mostrar às mulheres que não temos de ser perfeitas mal o ‘bicho’ vem cá para fora, ou vivermos em pressão constante de voltar ao que éramos. É demais para nós e para o nosso corpo. Ele gerou uma vida. Ele não é mais o mesmo. Então aquilo que tenho tentado interiorizar é que é fixe termos objetivos nossos e lutarmos por eles, mas é importante também aceitarmos o nosso novo corpo, cheias de orgulho”, acrescentou.

