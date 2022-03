Inês Aires Pereira elogia o companheiro: “Fico na bolha e não faço mais nada”

Inês Aires Pereira abraçou a maternidade pela segunda vez na passada sexta-feira, 18 de março, e desde então tem feito várias partilhas que fazem as delícias dos seus fãs.

A publicação que fez esta quinta-feira, 24 de março, não foi dedicada ao filho mais novo, Joaquim, mas sim ao seu companheiro, David Ferreira da Silva.

“Esta mensagem vai para o pai das crianças, que me tem deixado estar só assim, como se vê na fotografia. Fico na bolha e não faço mais nada. Te amo te amo te amo te amo”, escreveu.

Recentemente a atriz desabafou sobre as dificuldades da recuperação de uma cesariana: “Quando estamos com a droga na veia estamos bem e parece fácil, agora quando nos tiram a droga: ai Mãe! Bate tudo ao mesmo tempo! […] Fazer a pega direita do bebé à mama (que dá suores de stress), as dores das contrações do útero enquanto ele mama (segunda cesariana parecem dores de parto outra vez), as dores na cicatriz e as dores da barriga que só enche e não esvazia”, disse.

Recorde-se que o casal tem ainda uma filha mais velha, Alice, de dois anos.