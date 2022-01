Inês Aires Pereira em viagem romântica até à ilha da Madeira

Inês Aires Pereira viajou com o companheiro, David Ferreira da Silva, até à ilha da Madeira, para aproveitar alguns dias a dois.

Três dias antes da passagem do ano, o casal aterrou na ilha da Madeira, na terça-feira, 29 de dezembro, e no Instagram partilharam as primeiras fotografias da viagem romântica.

“Primeira fotografia. Vou bombardear-vos de posts nesta ilha linda”, pode ler-se na publicação da atriz.

Inês Aires Pereira e David Ferreira da Silva têm uma filha em comum, Alice, de um ano. A bebé ficou aos cuidados da família da artista durante a ausência do casal.