Depois da operação, Inês Aires Pereira afirma: “Estou toda partida”

Inês Aires Pereira encontra-se a descansar em casa depois de ter sido sujeita a uma cirurgia estética para aumentar os seios.

A atriz, de 33 anos, recorreu ao perfil de Instagram para partilhar com os seguidores que, um dia depois da operação, está repleta de dores.

“Dia 1 [após a operação], parece que me parti toda no ginásio. São dores que não são agudas, são dores de ginásio. Estou toda partida”, afirmou.

A intérprete tem estado ocupada com as gravações da segunda temporada do concurso “Taskmaster”, emitido pela RTP1 e conduzido pela dupla de apresentadores Nuno Markl e Vasco Palmeirim.

Depois da temporada de estreia, a artista voltou a ser concorrente ao lado de Jessica Athayde, Toy, Gilmário Vemba e um convidado surpresa que se junta ao elenco de participantes todas as semanas.

Inês Aires Pereira é mãe da filha mais velha, Alice, e do filho mais novo, Joaquim. Os dois são fruto do relacionamento amoroso entre a atriz e o companheiro, David Ferreira.