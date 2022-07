Inês Aires Pereira: “Este calor está a acabar comigo, estou desorientada”

Inês Aires Pereira tem estado a passar muito mal com as altas temperaturas que se fazem sentir em Portugal. A atriz confessou ficar “desorientada”.

Depois de ter sido mãe pela segunda vez, a intérprete, de 32 anos, tem partilhado vários momentos no Instagram. Desta vez, a artista confessou estar a ser difícil lidar com o calor com a filha mais velha, Alice, e o bebé Joaquim.

“Este calor está a acabar comigo, estou desorientada. Morro na cama, durmo mal à noite, calor e bebés a chorar… Isto não está engraçado, não é fixe”, afirmou.

Alice e Joaquim são fruto do relacionamento amoroso entre Inês Aires Pereira e o companheiro, David Ferreira. Em março, a atriz anunciou a chegada do novo bebé à família.

“Estamos todos bem e felizes! Obrigada pela preocupação e por todo amor nesta viagem que na verdade acaba de começar! Vamos a isso! 18 de março sempre foi a minha aposta! Bem-vindo meu amor Joaquim! Amo-te!” escreveu, na altura.