Inês Aires Pereira anuncia que já sabe o sexo do bebé

Inês Aires Pereira anunciou, esta quinta-feira, 7 de outubro, que já sabe o sexo do segundo filho, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

Depois de ter sofrido um deslocamento da placenta e uma hemorragia durante esta segunda gestação, a atriz, de 32 anos, deu a oportunidade aos seguidores de fazerem perguntas através do InstaStories, ferramenta do Instagram. Entre as questões houve quem perguntasse se a artista já sabe o sexo do bebé. “Sei”, respondeu Inês Aires Pereira, sem revelar se é menino ou menina.

A artista revelou que ficou com “medo” de revelar o sexo do bebé: “Com esta coisa do descolamento, deu-me medo. Não queria saber enquanto não tivesse a certeza. Aquela sensação de não querer já dar um nome e um sexo até ter a certeza que o bebé estava mesmo bem”.

“Entretanto já sabemos, mas não sei. Se calhar na próxima ecografia, quando formos ver e tivermos a certeza e virmos que está tudo bem, a gente revela. Mas não vai ser com aquela emoção de sabermos todos ao mesmo tempo. Mas direi em breve”, prometeu.

A profissional da TVI garantiu que está tudo a correr “ok” com a gravidez. “Tudo ok com o bebé. Comigo… vai-se andando”, referiu, admitindo que não está a gostar desta segunda experiência. “Desta vez, mesmo antes de acontecer o episódio do descolamento e do sangramento, eu já estava enjoada e deprimida”, rematou, frisando que gostava de ter três filhos no total.

Lembre-se que, além deste bebé que está por nascer, Inês Aires Pereira e David Ferreira da Silva são pais de Alice, de dois anos.