Inês Aires Pereira mostra “barriguinha” de grávida na praia: “Um beijão ao meu homem”

Grávida pela segunda vez, Inês Aires Pereira deixou-se fotografar de biquíni durante “horas” para registar várias fotografias para eternizar as redes sociais.

Depois de ter viajado até às Seicheles com o companheiro, David, a artista contou com a habilidade do mais-que-tudo para captar diversas fotografias quer na areia ou dentro de água.

No perfil de Instagram, a atriz partilhou o resultado final e deixou um agradecimento ao sem homem. “Um beijão ao meu homem que fica para mais de horas de telemóvel na mão a tentar tirar-me estas fotos!” pode ler-se na legenda.

Beatriz Gosta, Yolanda Tati, Pimpinha Jardim, Leonor Seixas e Capicua elogiaram a intérprete na secção de comentários da publicação.

Inês Aires Pereira está à espera do segundo filho em comum com o companheiro. A artista já é mãe de Alice, de um ano. No entanto, esta segunda gravidez começou de uma forma um pouco atribulada, pois a atriz sofreu um descolamento de placenta.