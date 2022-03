Inês Aires Pereira mostra primeiras imagens das férias em Seicheles

Inês Aires Pereira decidiu fugir ao frio que já se faz sentir em Portugal e foi aproveitar uns dias nas Seicheles e dar uns mergulhos.

A atriz, de 32 anos, está a passar uns dias com o companheiro, David, nas Seicheles e tem aproveitado para partilhar alguns momentos com os seus seguidores. “E estamos de férias!” começou por escrever.

“Depois de se adiar e remarcar e adiar e remarcar conseguimos! Seis diazitos sem fazer nadinha! Vou tentar não postar demais porque sei que por aí está frio, chuva, mais o bicho a apertar mais o ‘catano’”, rematou.

A intérprete partilhou ainda alguns InstaStories, ferramenta do Instagram, em que surge nas águas cristalinas. “Alerta: vou meter nojo agora!” brincou.

Inês Aires Pereira está à espera do segundo filho em comum com o companheiro. A artista já é mãe de Alice, de um ano. No entanto, esta segunda gravidez começou de uma forma um pouco atribulada, pois a atriz sofreu um descolamento de placenta.