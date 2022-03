Inês Aires Pereira mostra tamanho da “barriguinha” de grávida

Inês Aires Pereira partilhou com os seus seguidores, esta terça-feira, 13 de dezembro, algumas imagens em que evidencia o tamanho da “barriguinha” de grávida.

A atriz, de 32 anos, publicou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, um conjunto de imagens nas quais surge com um vestido de padrão floral e justo que mostra claramente a silhueta de grávida.

“O tamanho do bicho!” escreveu a intérprete.

A artista prepara-se para abraçar a maternidade pela segunda vez, mas desta vez de um menino, que se chamará Joaquim. Inês Aires Pereira já é mãe de Alice, de dois anos, também fruto da relação que mantém com David Ferreira da Silva.

No entanto, a segunda gravidez da atriz nem sempre foi tranquila, pois os primeiros meses foram um pouco conturbados devido a um descolamento da placenta.