Inês Aires Pereira posa em biquíni um mês depois de ser mãe

Inês Aires Pereira foi mãe pela segunda vez há um mês e este fim de semana posou em biquíni e colheu vários elogios.

A atriz, de 32 anos, aproveitou o sol e calor que se fez sentir no fim de semana e deu uns mergulhos em família, momento que partilhou com os seus seguidores no Instagram.

“ Ficaram estas do fim de semana maravilhoso em Montargil. Tapa-se a barriga e alavanca-se as mamas! Pronto… um verão assim dá para fazer!”, escreveu em tom de brincadeira.

“És linda”, “Grande bomba” ou “Gatona” são algumas das palavras deixadas pelos internautas.

Recorde-se que Inês Aires Pereira deu à luz o pequeno Joaquim no dia 18 de de março. A intérprete já era mãe de Alice, de dois anos, também fruto da relação que mantém com David Ferreira.