Inês Aires Pereira recorda início da gravidez e elogia namorado: “Tão grande amor!”

Inês Aires Pereira lembrou o início da recente gravidez, que anunciou esta terça-feira nas redes sociais. A atriz elogiou o namorado.

“Lembrei-me que não tinha posto no feed nenhuma fotografia a assinalar o início da gravidez, só tinha o vídeo e pouco tinha falado sobre ele. Diverti-me muito a fazê-lo e foi muito especial porque o David é aquela personagem tímida que não acha muita graça a aparecer mas que entre nós os dois é um ator com muita graça e tem um sentido de humor delicioso”, começou por referir a atriz nas redes sociais, depois de ter partilhado a notícia da gravidez esta terça-feira no perfil de Instagram.

“Quem me dera poder mostrar-vos todas as imagens que tenho dele… É bom demais! Sei que para ele foi divertido fazer isto porque está-lhe no sangue fazer algumas performances mas também sei que algures dentro das suas entranhas algo lhe diz que é reservado e preferia que este vídeo ficasse só para nós. Mas eu sou uma exibicionista e convenço-o que é para publicar”.

“Que alegria encontrar este parceirão que alinha em tudo comigo! É obvio que tínhamos de fazer mais um! Na gravidez da Alice, antes de me apaixonar por ela, apaixonei-me muito por ele! Agora não está a ser diferente. Que amor tão grande, amor!”, rematou Inês Aires Pereira.