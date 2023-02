Inês Aires Pereira revela ter ido parar ao hospital antes do “Dança Comigo”

Inês Aires Pereira revelou, esta segunda-feira, 13 de fevereiro, que antes da emissão do programa “Dança Comigo”, da RTP1, esteve no hospital com muitas dores.

A atriz confessou, no perfil de Instagram, que viveu um dia complicado, antes do direto do primeiro canal. “O dia de ontem foi complicado. Estava lesionada, cheia de dores e fiz alergia a um dos medicamentos. Em vez de ir sem me mexer para os ensaios fui sem mexer e com a glote a fechar para o hospital”, contou.

A intérprete não desistiu e participou na emissão. “Não deitei a toalha ao chão e ainda bem. Por isso, os primeiros agradecimentos são para os três enfermeiros que me deram força e garantiram que eu ia dançar. A seguir entra o César, o nosso fisio, sendo que no dia anterior cheguei a falar com vários, enquanto me caíam as lágrimas achando que já tinha ido de vela, que me deram dicas super preciosas!” referiu.

Apesar de ter atuado no “Dança Comigo”, com dores, Inês Aires Pereira garantiu que se divertiu muito. “Bom… não posso dizer que não doeu, mas é mesmo verdade o que dizem. A adrenalina tira metade da dor e assim foi. Com dor, mas a divertir-me muito!” frisou.

Seguiram-se os elogios ao companheiro de dança Renato Barros Nobre. “Ele é bom… mas bom bom… incrível! Grande bailarino, grande coreógrafo, atento, preocupado, paciente e querido. E depois também há aquela cena dos santos baterem. E os nossos bateram com força! Adorei fazer isto contigo! Adorei todos os dias!” rematou.