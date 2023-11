Inês Aires Pereira sobre novo desafio que tem pela frente: “Mais difícil do que achei que ia ser”

Inês Aires Pereira é uma das novas juradas do programa “Got Talent”. Nas redes sociais, desabafou sobre esse novo desafio.

Os novos jurados do “Got Talent” foram anunciados. Entre eles, Inês Aires Pereira junta-se ao painel, pela primeira vez. Nas redes sociais, a atriz falou mais sobre o novo desafio que tem pela frente.

“A semana passada iniciei um desafio bem mais difícil do que achei que ia ser. Fui arrebatada com talento ‘tuga’ e estrangeiro e estar sentada naquela cadeira de jurada é bem mais difícil do que estar no sofá como espetadora super decidida de quem deveria passar ou não”, começou por escrever.

“Foi-me facilitado o processo pelas pessoas que tinha ao meu lado. Gostei muito de partilhar isto com eles. Eles, que andam nisto há muito tempo, que percebem do que falam e do que veem”, afirmou.

“Obrigada por este convite e por me tratarem tão bem! A todos os que passaram por aquele palco: obrigada! Obrigada por virem mostrar a sua arte, e gabo-lhes a coragem de entrar por aquele palco adentro cheios de força, vontade e humildade. É bom termos um palco em que tod@s possam mostrar a sua arte! As audições já acabaram. Venham a próxima fase! Até já”, concluiu.